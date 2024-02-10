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    «Брайтон» подписал форварда датского «Норшелланна»

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    В «Брайтоне» объявили о подписании 19-летнего нападающего «Норшелланна» Ибрагима Османа.

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    «Ганский нападающий присоединится к клубу, когда в конце этого сезона откроется трансферное окно, по контракту, рассчитанному до июня 2029 года.

    19-летний футболист присоединился к "Норшелланну" из академии Ганы "Право на мечту" в январе 2023 года, следуя тому же пути в "Брайтон", который прошёл игрок сборной Кот-д’Ивуара Симон Адингра.

    В этом сезоне Ибрагим сыграл за датскую команду 29 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач», — написано в заявлении клуба.

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    • После 23-х туров «Брайтон» занимает 8-е место в таблице английской Премьер-лиги с 35-ю очками в активе.

    В следующем матче «чайки» сыграют на чужом поле против «Тоттенхэма» 10-го февраля. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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