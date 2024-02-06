Моуринью считает, что футболисты «Ромы» его предали

Экс-тренер «Ромы»считает, что футболисты итальянской команды его предали.

Как сообщает Il Messaggero, португальский специалист почувствовал себя преданным своими игроками и клубом, который сразу же назначил Даниэле Де Росси ему на замену. Моуринью не стал забирать с собой подаренный футболистами «Ромы» перстень победителя Лиги конференций — он оставил его в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини.

Об увольнении Моуринью из «Ромы» стало известно во вторник, 16 января. Португалец возглавлял римский клуб с лета 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций.