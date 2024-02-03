В 22:45 03.02.2024 Болонья и Сассуоло начнут матч в Серии А.

Болонья — Сассуоло

Последний матч между собой: Сассуоло — Болонья 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Болонья»).

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