Деметрадзе дал совет Захаряну

Экс-форвард сборной Грузиидал совет полузащитнику «Реала Сосьедад»

«Конечно, слежу, смотрю игры. Захаряну пока чуть-чуть тяжеловато, идет обкатка — но, думаю, должен вписаться. Он футболист талантливый. Ещё по играм за "Динамо" было видно, что Арсен — игрок высокого уровня. Понятно, что переключиться с российского чемпионата на испанский тяжеловато — всё-таки уровень другой.

Но я верю, что Захарян сможет там закрепиться и проявит себя с наилучшей стороны. Надо потерпеть чуть-чуть», — цитирует Деметрадзе «Чемпионат».

Напомним, Захарян является воспитанником московского «Динамо».