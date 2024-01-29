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    Эдди Хау высказался о трансферной политике «Ньюкасла»

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    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос о работе руководства клуба на трансферном рынке.

    Эдди Хау — главный тренер «Ньюкасла»
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    Эдди Хау — главный тренер «Ньюкасла»

    «Сохранить состав без потерь и сделать лучшую команду из имеющихся игроков — это был бы лучший вариант для меня. Но в то же время мы стоим на страже будущего клуба и хотим принимать правильные решения с точки зрения соблюдения финансового фэйр-плей.

    Мы не хотим нарушать правила финансового фэйр-плей. И поэтому я буду поддерживать решения, которые принимаются на долгосрочную перспективу и которые принесут пользу клубу. Перспектива отсутствия новичков в зимнее окно становится реальнее с каждым часом.

    Вероятно, мы не будем никого приобретать, не продавая. Думаю, это в принципе невозможно для нас», — приводит слова Хау издание Independent.

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