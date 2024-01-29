Эдди Хау высказался о трансферной политике «Ньюкасла»

Главный тренерответил на вопрос о работе руководства клуба на трансферном рынке.

«Сохранить состав без потерь и сделать лучшую команду из имеющихся игроков — это был бы лучший вариант для меня. Но в то же время мы стоим на страже будущего клуба и хотим принимать правильные решения с точки зрения соблюдения финансового фэйр-плей.

Мы не хотим нарушать правила финансового фэйр-плей. И поэтому я буду поддерживать решения, которые принимаются на долгосрочную перспективу и которые принесут пользу клубу. Перспектива отсутствия новичков в зимнее окно становится реальнее с каждым часом.

Вероятно, мы не будем никого приобретать, не продавая. Думаю, это в принципе невозможно для нас», — приводит слова Хау издание Independent.

После 21-го тура АПЛ «Ньюкасл» занимает 10-е место в таблице с 29-ю очками в активе. В следующем матче «сороки» сыграют против «Астон Виллы» 30-го января в 23:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.