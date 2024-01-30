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    Смогут ли «Астон Вилла» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?

    «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Ставка (к. 4.00) и прогноз на чемпионат Англии, 30 января 2024 года

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    Александер Исак («Ньюкасл»)
    «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Матч пройдет в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги, начало — 23:15 (мск) «Астон Вилла» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Января 2024 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:15 Ньюкасл Ньюкасл
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    «Астон Вилла»

    Команда из Бирмингема является главной сенсацией этого сезона и борется даже за чемпионский титул. В настоящий момент бирмингемский коллектив занимает четвертое место в турнирной таблице. В актив бирмингемцев 43 набранных пункта.

    Сейчас «вилланы» только на пять пунктов отстают от лидирующего «Ливерпуля» и имеют одинаковое количество очков с «Манчестер Сити» и «Арсеналом». «Львы» смогли 43 раза поразить ворота соперников и 27 раз пропустили в свои. Думается, что финиш в зоне Лиги чемпионов будет очень хорошим результатом для «бордово-голубой армии».

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Ньюкасл

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    Также «Астон Вилла» уверенно прошла свою группу Лиги конференций, став первой в квартете с «Легией», «Алкмаром» и «Зриньски Мостар». Из Кубка английской лиги команда вылетела, уступив «Эвертону» (1:2), а в Кубке Англии уже прошла «Мидлсбро» и теперь ее ждет переигровка с «Челси».

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    В последней игре чемпионата подопечные Унаи Эмери сыграли вничью с «Эвертоном» (0:0), а до этого переиграли «Бернли» (3:2) и уступили «Манчестер Юнайтед» (2:3). Перед этим же была ничья с «Шеффилдом» (1:1) и победа над «Брентфордом» (2:1).

    «Ньюкасл»

    Команда из одноименного города в этом сезоне пыталась бороться за место в зоне Лиги чемпионов, но вряд ли получится это сделать. Сейчас коллектив идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе «сорок» 29 пунктов. «Черно-белые» смогли 41 раз забить в ворота соперников, но 32 раза пропустили в свои.

    «Ньюкасл» уже на четырнадцать баллов отстает от четвертой «Астон Виллы», поэтому вряд ли сможет догнать топ-4. В Кубке лиги подопечные Эдди Хау смогли пройти «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0), но уступили четвертьфинале «Челси» в серии пенальти.

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    • В Кубке страны они разгромили «Сандерленд» (3:0) и обыграли «Фулхэм» (2:0), пробившись в 1/8 финала.

    Команда из Ньюкасла уже вылетела из Лиги чемпионов. За шесть матчей своей группы коллектив смог набрать только пять пунктов, добыв одну победу, и занял последнее место в турнирной таблице. Соперниками команды были дортмундская «Боруссия», парижский «ПСЖ» и итальянский «Милан».

    В последних играх чемпионата «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Сити» (2:3), «Ливерпулю» (2:4), «Ноттингем Форест» (1:3) и «Лутон Таун» (0:1), имея серию из четырех поражений подряд, а до этого разгромил «Фулхэм» (3:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают поставить за 1.90.

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    На викторию «Ньюкасла» дают 3.85, ничья оценена в 4.00.

    Сделаем ставку на то, что команды сыграют вничью.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить.

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    «Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Астон Вилла» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
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