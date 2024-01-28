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    Президент УЕФА: Суперлига — это несуществующий проект

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    Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что у европейской Суперлиги нет будущего.

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    «Наверное, судебное решение пошло на пользу больше УЕФА, чем другой стороне. Все, что они делают, — дают интервью и говорят на камеру, пока мы разбираемся с многочисленными проблемами и управляем футболом.

    Это несуществующий проект. Ни суд, ни полиция, ни армия не могут заставить людей принять такую ​​ерунду. История так называемой Суперлиги — это история нашего общества: вопрос о том, можно ли купить за деньги все.

    Во‑первых, у них никого нет. Ни 20, ни 50, ни 200. Это все смешно. Мы никогда не говорили, что они не могут проводить свои соревнования. Пусть играют! Но они говорят о планах что‑то создать и одними из первых подают заявки на участие в нашем турнире», — приводит слова Чеферина The Guardian.

    В конце декабря суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

    Одним из главных инициаторов запуска нового турнира является «Реала». Кроме того, из-за серьезных финансовых проблем в этом заинтересована «Барселона».

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    • Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

    Новый формат турнира предусматривает три дивизиона. Планируется, что в Суперлиге будут играть 64 команды.

    Каждая команда проведет не менее 14 матчей за сезон. При этом ни один из клубов не будет постоянным участником турнира. Суперлигу могут запустить осенью 2025 года.

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