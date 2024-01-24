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    «Зенит» разгромил корейский «Чонбук» в товарищеском матче

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    Сегодня, 24 января, прошла товарищеская встреча между петербургским «Зенитом» и «Чонбук Хёндэ Моторс».

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    Матч проходил в Абу-Даби и завершился уверенной победой российской команды со счетом 5:1.

    Товарищеский матч
    «Зенит» (Россия) — «Чонбук Моторс» (Корея) — 5:1 (1:1)
    Голы: Кассьерра, 22 (1:0). Ли Юн Джэ, 27 (1:1). Педро, 58 (2:1). Сергеев, 66 (3:1). Мантуан, 70 (4:1). Бардачев, 74 (5:1)Состав «Зенита»: Адамов (Кержаков, 46), Караваев (Дуглас Сантос, 46), Марио Фернандес (Родригао, 46), Алип (Бардачев, 46. Черный, 82), Эракович (Сутормин, 46), Мостовой (Ахметов, 46. Васильев, 82), Барриос (Вендел, 46), Клаудиньо (Ду Кейрос, 46), Коваленко (Сергеев, 46), Кассьерра (Педро, 46), Артур (Мантуан, 46)Предупреждение: Барриос, 32

    В составе «Зенита» отличились Матео Кассьерра, новичок Педро, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и молодой Матвей Бардачёв. За «Чонбук» единственным голом отметился Ли Юн Джэ.

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