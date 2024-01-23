Роналдо: Трансфер Мбаппе? Это мыльная опера

Экс-форвард «Реала»прокомментировал вероятный трансфер нападающего «ПСЖ» и сборной Франциив мадридский клуб.

«Мадридский "Реал" всегда подписывает лучших футболистов в мире. Клуб поддерживает эту философию уже много лет, и неудивительно, что мы видим это сейчас.

Я не знаю, что в итоге произойдёт, но это настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась», — приводит слова Роналдо RMC Sport.

Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2018 года. Контракт с форвардом истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне Мбаппе провел 26 встреч во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал 6 голевых передач.