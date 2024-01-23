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    Глушаков: Бесплатно играть не буду — у меня трое детей

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    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном трансфере в «Ростов».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Для меня самое главное — продолжать играть в футбол. И чем больше, тем лучше. Понятно, что это родина, но в жизни есть разные ситуации. И я еще не знаю, где окажусь в итоге. Мы не разговаривали о контрактах и чем‑то еще. Это просто тренировочный процесс, просто сборы, никаких обязательств. Факторов много сейчас: нужен я "Ростову", не нужен, как с семьей быть. Я еще об этом не задумывался.

    Бесплатно я играть не буду, все‑таки у меня трое детей. Я, конечно, не пропаду, но и деньги за свой труд получать хочу. Возможно, это не самый главный фактор сейчас, но в любом случае ты свою работу должен как‑то оценивать. Понятно, что в футбол я играл долго, наигрался и еще хочу продолжать», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

    Напомним, что сейчас Глушаков отправился вместе с «Ростовом» на сборы.

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