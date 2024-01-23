Глушаков: Бесплатно играть не буду — у меня трое детей

Бывший полузащитниквысказался о возможном трансфере в

«Для меня самое главное — продолжать играть в футбол. И чем больше, тем лучше. Понятно, что это родина, но в жизни есть разные ситуации. И я еще не знаю, где окажусь в итоге. Мы не разговаривали о контрактах и чем‑то еще. Это просто тренировочный процесс, просто сборы, никаких обязательств. Факторов много сейчас: нужен я "Ростову", не нужен, как с семьей быть. Я еще об этом не задумывался.

Бесплатно я играть не буду, все‑таки у меня трое детей. Я, конечно, не пропаду, но и деньги за свой труд получать хочу. Возможно, это не самый главный фактор сейчас, но в любом случае ты свою работу должен как‑то оценивать. Понятно, что в футбол я играл долго, наигрался и еще хочу продолжать», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас Глушаков отправился вместе с «Ростовом» на сборы.