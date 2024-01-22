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    «Ювентус» купил защитника «Лилля»

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    Туринский «Ювентус» объявил о переходе центрального защитника «Лилля» Тиагу Джало, сообщает официальный сайт клуба.

    Тиагу Джало (в центре)
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    Тиагу Джало (в центре)

    Туринский клуб заплатил за трансфер 23-летнего португальца € 3,5 млн и заключил с ним контракт до лета 2026 года.

    В этом сезоне защитник пока не сыграл ни одной встречи из-за тяжелой травмы. За «Лилль» он выступал с 2019 года, провел 78 матчей, забил 3 гола. Контракт Джало с французским клубом истекал в июне 2024 года.

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