«Ювентус» купил защитника «Лилля»

Тиагу Джало (в центре) Фото: globallookpress.com
Туринский клуб заплатил за трансфер 23-летнего португальца € 3,5 млн и заключил с ним контракт до лета 2026 года.
В этом сезоне защитник пока не сыграл ни одной встречи из-за тяжелой травмы. За «Лилль» он выступал с 2019 года, провел 78 матчей, забил 3 гола. Контракт Джало с французским клубом истекал в июне 2024 года.
Интересно, что в стан «бульдогов» он перешел из «Милана», но там он сыграл ни одного матча в основном составе, а был игроком Примаверы.