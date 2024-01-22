«Ювентус» купил защитника «Лилля»

Туринскийобъявил о переходе центрального защитника «Лилля» сообщает официальный сайт клуба.

Туринский клуб заплатил за трансфер 23-летнего португальца € 3,5 млн и заключил с ним контракт до лета 2026 года.

В этом сезоне защитник пока не сыграл ни одной встречи из-за тяжелой травмы. За «Лилль» он выступал с 2019 года, провел 78 матчей, забил 3 гола. Контракт Джало с французским клубом истекал в июне 2024 года.

Интересно, что в стан «бульдогов» он перешел из «Милана», но там он сыграл ни одного матча в основном составе, а был игроком Примаверы.