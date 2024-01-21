В 20:30 21.01.2024 Киргизия и Саудовская Аравия начнут матч в группе F Кубка Азии-2023.

Киргизия — Саудовская Аравия

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Киргизия» — «Саудовская Аравия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.71 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Саудовская Аравия»).

Трансляция

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