Кыргызстан сыграет на своем поле с Саудовской Аравией в рамках 2-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 21 января, начало — в 20:30 мск. Кыргызстан — Саудовская Аравия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Кыргызстан

Эта команда явно намеревается финишировать в тройке. И именно матч с аравийцами в этом плане будет во многом определяющим.

Вот только игра киргизов вызывает вопросы. И атака выглядит бледно, и ошибок в обороне уж слишком много.

В своем предыдущем поединке команда снова уступила. Кыргызстан пал под натиском сборной Таиланда (0:2).

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Вообще, киргизы побеждают по большим праздникам. Прямо перед Кубок Азии команда переиграла вьетнамцев (2:1).

В этой встрече Кыргызстан явно постарается разжиться очками. Шансы у ворот соперника уж точно будут возникать.

Саудовская Аравия

Эта команда высоко котируется по азиатским меркам. Правда, пресловутой стабильности результатов аравийцам явно недостает.

Впрочем, аравийцы явно способны выстрелить на турнире. Правда, по игре саудитов фаворитами явно не назовешь…

Свой последний поединок команда провела продуктивно. Саудовская Аравия переиграла сборную Омана (2:1).

А вот до того команда в контрольном матче переиграла Гонконг (2:0). Да и вообще, с обороной у аравийцев относительный порядок.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Аравийцы постараются выиграть свою группу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Саудовской Аравии предлагают — 1.21.

На викторию Кыргызстана дают — 15.00, ничья оценена — в 6.21.

Аравийцы на голову сильнее соперника , и уж точно не должны испытать сложностей в плане достижения результата.

Наш прогноз — Фора Саудовской Аравии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.71. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.84.