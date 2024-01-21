ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэйн Руни и Стивен ДжеррардНереализованный потенциал. «Золотое поколение» сборной Англии провалилось в качестве тренеров Валентина Шевченко5 причин, почему Валентина Шевченко не вернет себе пояс «Арсенал»«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Онлайн
  • 23:52
    • «Интер» одержал уверенную победу над «Лацио» в полуфинале Суперкубка Италии
  • 00:56
    • Гвинея победила Гамбию
  • 00:43
    • «Лион» додавил «Бержерак» в матче Кубка Франции
  • 21:52
    • СКА одержал уверенную победу над «Куньлунем»
  • 20:52
    • Globe Soccer Awards назвала лучшего тренера прошлого года
  • 20:41
    • Globe Soccer Award объявила имя лучшего игрока 2023 года
    Все новости спорта

    Аравийцы учинят разгром Кыргызстану

    Кыргызстан — Саудовская Аравия. Ставка (к. 2.71) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 21 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023 Прогнозы на сборную Саудовской Аравии
    Прогноз и ставки на Кыргызстан — Саудовская Аравия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Саудовской Аравии
    Кыргызстан сыграет на своем поле с Саудовской Аравией в рамках 2-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 21 января, начало — в 20:30 мск. Кыргызстан — Саудовская Аравия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа F 21 Января 2024 года

    Кыргызстан

    Эта команда явно намеревается финишировать в тройке. И именно матч с аравийцами в этом плане будет во многом определяющим.

    Вот только игра киргизов вызывает вопросы. И атака выглядит бледно, и ошибок в обороне уж слишком много.

    В своем предыдущем поединке команда снова уступила. Кыргызстан пал под натиском сборной Таиланда (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Вообще, киргизы побеждают по большим праздникам. Прямо перед Кубок Азии команда переиграла вьетнамцев (2:1).

    В этой встрече Кыргызстан явно постарается разжиться очками. Шансы у ворот соперника уж точно будут возникать.

    Саудовская Аравия

    Эта команда высоко котируется по азиатским меркам. Правда, пресловутой стабильности результатов аравийцам явно недостает.

    Впрочем, аравийцы явно способны выстрелить на турнире. Правда, по игре саудитов фаворитами явно не назовешь…

  • Следующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • Английские гиганты могут вмешаться в самую сложную трансферную сагу последних лет
  • 17/01/2024

    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. Саудовская Аравия переиграла сборную Омана (2:1).

    А вот до того команда в контрольном матче переиграла Гонконг (2:0). Да и вообще, с обороной у аравийцев относительный порядок.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Аравийцы постараются выиграть свою группу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Саудовской Аравии предлагают — 1.21.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Кыргызстана дают — 15.00, ничья оценена — в 6.21.

    Аравийцы на голову сильнее соперника, и уж точно не должны испытать сложностей в плане достижения результата.

    Наш прогноз — Фора Саудовской Аравии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.71. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.98
  • Прогноз на матч Шан — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч Эмбер — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Портленд — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Норри — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Свентек — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зверев — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Иордания — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лада — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Локомотив — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кыргызстан — Саудовская Аравия: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на футбол. Аравийцы учинят разгром Кыргызстану
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры