Дешам рассказал о том, как Жиру показывает высокий уровень футбола в 37 лет

Главный тренер сборной Франциивысоко оценил уровень игру нападающего национальной команды и

«Оливье обладает прекрасной ментальной и физической способностью поддерживать себя в форме в его возрасте.

Он по-прежнему ставит перед собой цели. Оливье должен следить за собой, потому что всегда есть конкуренция», — приводит слова Дешама Telefoot.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард провел 23 матча за «Милан», забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

Ранее Дешам поделился мнением о шансах на победу сборной Франции на предстоящем чемпионате Европы 2024-го года.