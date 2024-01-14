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    Дешам рассказал о том, как Жиру показывает высокий уровень футбола в 37 лет

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко оценил уровень игру нападающего национальной команды и «Милана» Оливье Жиру.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    «Оливье обладает прекрасной ментальной и физической способностью поддерживать себя в форме в его возрасте.

    Он по-прежнему ставит перед собой цели. Оливье должен следить за собой, потому что всегда есть конкуренция», — приводит слова Дешама Telefoot.

    В нынешнем сезоне 37-летний форвард провел 23 матча за «Милан», забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

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