Талалаев: «Реал» превосходит «Барсу» по организации игры

Главный тренер «Химок»высказался о предстоящей встрече мадридскогов финале Суперкубка Испании.

«В таких поединках все расклады, кто сейчас сильнее, уходят на второй план. Это поединок, в котором нужно отстаивать честь клуба, они [игроки] рождаются с неприязнью к клубу‑антагонисту.

"Реал" по организации игры повыше. Команда Анчелотти более организованная, она на ходу и забивает, есть варианты для разнообразия игры.

Хави ищет, он имеет проблемы в опорной зоне и у своих ворот. Но при этом все равно будет матч, который понравится всем болельщикам и будет держать в напряжении», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Решающий матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 14 января, начало — в 22:00 мск.