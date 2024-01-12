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    Талалаев: «Реал» превосходит «Барсу» по организации игры

    Футбол Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании Футбол Испании
    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о предстоящей встрече мадридского «Реала» и «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «В таких поединках все расклады, кто сейчас сильнее, уходят на второй план. Это поединок, в котором нужно отстаивать честь клуба, они [игроки] рождаются с неприязнью к клубу‑антагонисту.

    "Реал" по организации игры повыше. Команда Анчелотти более организованная, она на ходу и забивает, есть варианты для разнообразия игры.

    Хави ищет, он имеет проблемы в опорной зоне и у своих ворот. Но при этом все равно будет матч, который понравится всем болельщикам и будет держать в напряжении», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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