ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиГлавные интриги UFC в 2024 году
  • 14:26
    • Нападающий «Борнмута» признан лучшим игроком АПЛ в декабре
  • 13:39
    • Стало известно, кто возглавит «МЮ» в случае отставки тен Хага
    Все новости спорта

    Спортдиректор «Боруссии» Д о Санчо: Вернуть его было нелегко, на это ушло много дней

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Трансферы
    Спортивный директор «Боруссии» Д Себастьян Кель рассказал о возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в стан «шмелей» на правах аренды.

    Джейдон Санчо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейдон Санчо

    «Вернуть Санчо было нелегко, на это ушло много дней! Вы можете увидеть огонь в его глазах. Джейдон очень рад, что снова может играть в футбол.

    Мы сделаем всё возможное, чтобы он как можно скорее вернулся на свой высокий уровень», — приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо.

  • Сезон интриг. Как завершатся чемпионские гонки в топ-лигах Европы?
  • Пришло время прогнозировать исходы борьбы за титул в топовых чемпионатах Европы
  • 03/01/2024

    • Напомним, что 11-го января пресс-служба «Боруссии» официально объявила о переходе Санчо на правах аренды до конца нынешнего сезона.

    Полузащитник провел только 3 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ сезона 2023/2024 и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Хоффенхайм» доставить проблемы мюнхенцам?
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Ставим на голевой бартер!
  • Катар — Ливан. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Избежит ли «Севилья» падения в зону вылета?
  • «Севилья» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дармштадт — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры