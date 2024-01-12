Спортдиректор «Боруссии» Д о Санчо: Вернуть его было нелегко, на это ушло много дней

Спортивный директоррассказал о возвращении полузащитникав стан «шмелей» на правах аренды.

«Вернуть Санчо было нелегко, на это ушло много дней! Вы можете увидеть огонь в его глазах. Джейдон очень рад, что снова может играть в футбол.

Мы сделаем всё возможное, чтобы он как можно скорее вернулся на свой высокий уровень», — приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что 11-го января пресс-служба «Боруссии» официально объявила о переходе Санчо на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Полузащитник провел только 3 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ сезона 2023/2024 и не отметился результативными действиями.