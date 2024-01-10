Лофтус-Чик: Пулишич — фантастический игрок

Хавбек «Милана»оценил уровень своего партнера по команде. Ранее оба футболиста защищали цвета «Челси».

«Он фантастический игрок, болельщики теперь это видят. Он всегда был таким. В "Челси" у него не всё получалось, но вы видите, что в "Милане" у него другая ментальность, он счастлив и играет очень хорошо.

В этом сезоне он играет важную роль для нас благодаря своим голам и игре на правом фланге. Мы все надеемся, что он продолжит так же забивать», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

Лофтус-Чик провел за «Милан» 19 матчей, записав в актив два забитых мяча и две голевые передачи.