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    Лофтус-Чик: Пулишич — фантастический игрок

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Хавбек «Милана» Рубен Лофтус-Чик оценил уровень своего партнера по команде Кристиана Пулишича. Ранее оба футболиста защищали цвета «Челси».

    Кристиан Пулишич
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    Кристиан Пулишич

    «Он фантастический игрок, болельщики теперь это видят. Он всегда был таким. В "Челси" у него не всё получалось, но вы видите, что в "Милане" у него другая ментальность, он счастлив и играет очень хорошо.

    В этом сезоне он играет важную роль для нас благодаря своим голам и игре на правом фланге. Мы все надеемся, что он продолжит так же забивать», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

    Лофтус-Чик провел за «Милан» 19 матчей, записав в актив два забитых мяча и две голевые передачи.

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