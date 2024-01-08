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    Ройс: У меня нет никакого конфликта с главным тренером

    Футбол Боруссия Д Футбол Германии
    Старожил и капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал слухи о его конфликте с наставником «шмелей» Эдином Терзичем.

    Марко Ройс и Эдин Терзич
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    Марко Ройс и Эдин Терзич

    «Никто и никогда не хотел снять Терзича с поста. Подобного намерения не исходило ни от меня, ни от других игроков команды. Читать подобные слухи становится всё тяжелее и тяжелее. Это привело меня в ярость.

    Я бы охарактеризовал наши отношения с Эдином как очень близкие. Во многом благодаря этому мы часто открыто разговариваем друг с другом. И я делаю это не только с глазу на глаз, но и публично. И в этом нет ничего необычного, подобное я практиковал с каждым тренером на протяжении всей своей карьеры.

    У нас с Терзичем нет конфликта. Но я заметил, что моя реакция после замены в матче с "Аугсбургом", по-видимому, произвела такое впечатление. Это полная ерунда. Конечно, я был разочарован тем, что мне пришлось уйти с поля, мне не следовало так показывать своё разочарование. Нужно просто лучше контролировать свои эмоции», — приводит слова Ройса Sport1.

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    Напомним, что недавно появилась информация о том, что Терзич и Ройс вступили в открытый конфликт друг с другом и то, что в случае аренды Джейдона Санчо из «МЮ» ветеран «Боруссии» будет выведен из основы.

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