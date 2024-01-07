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    Унионистас Саламанка — Вильярреал смотреть онлайн

    07.01.2024 в 20:00 начнется матч в испанском Кубке Дель Рей Унионистас Саламанка — Вильярреал

    Футбол Кубок Испании Вильярреал
    В 20:00 07.01.2024 Унионистас Саламанка и Вильярреал начнут матч в испанском Кубке Дель Рей.

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    Унионистас Саламанка — Вильярреал

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Вильярреал»).

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