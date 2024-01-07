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    «Чемпионат»: Никита Салтыков переходит в «Локомотив»

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    Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков переходит в московский «Локомотив».

    Никита Салтыков
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    Никита Салтыков

    «Контракт с игроком подписан, до конца сезона он останется в "Крыльях" на правах аренды. Самарцы получат 30–35 млн рублей за игрока, агентские и подъёмные обойдутся ещё в 100 млн рублей», — сообщил «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

    Ранее стало известно о том, что клубы договорились о переходе талантливого хавбека за 110 млн рублей и контракте на 4 года.

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    В этом сезоне 19-летний полузащитник сыграл за самарский клуб 21 матч, забил 4 гола, отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Крыльями Советов» действовал до лета 2025 года. В этом году Салтыков вызывался в состав сборной России.

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