«Чемпионат»: Никита Салтыков переходит в «Локомотив»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов»переходит в московский

«Контракт с игроком подписан, до конца сезона он останется в "Крыльях" на правах аренды. Самарцы получат 30–35 млн рублей за игрока, агентские и подъёмные обойдутся ещё в 100 млн рублей», — сообщил «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

Ранее стало известно о том, что клубы договорились о переходе талантливого хавбека за 110 млн рублей и контракте на 4 года.

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В этом сезоне 19-летний полузащитник сыграл за самарский клуб 21 матч, забил 4 гола, отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Крыльями Советов» действовал до лета 2025 года. В этом году Салтыков вызывался в состав сборной России.