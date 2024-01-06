«Страсбург» разгромил «Авуэн» в матче 1/32 финала Кубка Франции

В одной из встреч «Страсбург» разгромил «Авуэн» (4:0) и прошел в 1/16 финала Кубка страны.
Дублем в этом матче отметился форвард команды Сахи Дион, забив свои голы на 17-й и 73-й минутах встречи. Еще по мячу забили Кевин Гамейро на 14-й минуте и Мохамед Бечик на 89-й минуте.
В параллельном матче «Лорьян» проиграл на чужом поле «Сошо» со счетом 1:2.
Единственный гол гостей забил защитник команды Аурельен Пелон на 34-й минуте.
Во 2-м тайме «Сошо» перевернул игру, забив 2 безответных гола. Сначала полузащитник команды Алекс Дахо отличился на 69-й минуте, а на 90+3-й минуте форвард «Сошо» Юссуф Макалой забил гол с пенальти.
«Страсбург» и «Сошо» вышли в 1/16 финала Кубка Франции, а «Авуэн» и «Лорьян» завершили свое участие на турнире.