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    «Страсбург» разгромил «Авуэн» в матче 1/32 финала Кубка Франции

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Страсбург Сошо Лорьян
    Обзор матчей 1/32 финала Кубка Франции.

    «Страсбург»
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    «Страсбург»

    В одной из встреч «Страсбург» разгромил «Авуэн» (4:0) и прошел в 1/16 финала Кубка страны.

    Дублем в этом матче отметился форвард команды Сахи Дион, забив свои голы на 17-й и 73-й минутах встречи. Еще по мячу забили Кевин Гамейро на 14-й минуте и Мохамед Бечик на 89-й минуте.

    Футбол. Франция. Кубок
    Avoine Chinon — Страсбург 0:4
    Голы: 0:1 Кевин Гамейро (14'), 0:2 Moise Sahi Dion (17'), 0:3 Moise Sahi Dion (73'), 0:4 Mohamed Bechikh (89')

    В параллельном матче «Лорьян» проиграл на чужом поле «Сошо» со счетом 1:2.

    Единственный гол гостей забил защитник команды Аурельен Пелон на 34-й минуте.

    Во 2-м тайме «Сошо» перевернул игру, забив 2 безответных гола. Сначала полузащитник команды Алекс Дахо отличился на 69-й минуте, а на 90+3-й минуте форвард «Сошо» Юссуф Макалой забил гол с пенальти.

    Футбол. Франция. Кубок
    Сошо — Лорьян 2:1
    Голы: 0:1 Aurelien Pelon (34'), 1:1 Alex Daho (69'), 2:1 Issouf Macalou (пенальти) (90 + 3')

    «Страсбург» и «Сошо» вышли в 1/16 финала Кубка Франции, а «Авуэн» и «Лорьян» завершили свое участие на турнире.

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