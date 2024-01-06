Лондонский «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» поспорит с «Ливерпулем» за выход в 1/16 финала Кубка Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

Лондонский клуб является рекордсменом по количеству побед в данном турнире. «Арсенал» 14 раз выигрывал Кубок Англии, а крайний раз момент «канониры» поднимали трофей над головой в сезоне 2019/2020, одолев в финале «Челси».

В прошлой кампании лондонцы на этой же стадии не испытали проблем с «Оксфорд Юнайтед», одолев соперника со счетом 3:0. Правда уже в следующем раунде «Арсенал» был вынужден завершить свои выступления на турнире, минимально уступив «Манчестер Сити» (0:1).

Подопечные Микеля Артеты идут в лидирующей группе АПЛ, занимая 4-ю строчку по итогам 20-ти матчей. «Арсенал» неудачно сыграл в трех крайних турах чемпионата, набрав в них лишь одно очко — ничья с «Ливерпулем» (1:1) и поражения от «Вест Хэма» (0:2) и «Фулхэма» (1:2).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» является восьмикратным победителем Кубка Англии, уступая по этому показателю лишь «Арсеналу» (14 побед) и «Манчестер Юнайтед» (12 побед). В сезоне 2021/2022 «красные» в последний на данный момент раз стали обладателями этого трофея, одолев в финале «Челси» в серии пенальти.

В прошлом году «Ливерпуль» оступился на стадии 1/16 финала Кубка Англии, не сумев одолеть «Брайтон». До этого подопечные Юргена Клоппа прошли один раунд, выбив из турнира «Вулверхэмптон».

«Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы АПЛ по завершению 20-ти туров чемпионата. Мерсисайдцы набрали 45 очков и на 3 балла опережают ближайшего конкурента — «Астон Виллу». В крайнем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:2.

Личные встречи

В первом круге текущего чемпионата Англии команды сыграли вничью — 1:1. Всего в 10-ти последних матчах во всех турнирах на счету «Ливерпуля» 5 побед, «Арсенал» праздновал успех в 2-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.24.