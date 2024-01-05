В «Оренбурге» высказались о скандальной репутации чилийского новичка команды

Спортивный директор «Оренбурга»рассказал, как относится к тому, что чилийского новичка командыобвиняют в домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что 19-летний Томпсон был арестован за жестокое избиение своей девушки. Позже суд выпустил его под залог — 100 млн песо, около 5,3 млн евро.

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию "Оренбурга". Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились.

Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать», — приводит слова Андреева Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость Томпсона в 800 тысяч евро.