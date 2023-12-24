«Интер Майами» может подписать полузащитника «Оренбурга»

Габриэль Флорентин Фото: globallookpress.com
В переходе 24-летнего аргентинца заинтересован главный тренер «Интера» Херардо Мартино, сообщает журналист Уриэль Лугт.
Источник утверждает, что клуб МЛС в ближайшее время сделает «Оренбургу» предложение по Флорентину.
Transfermarkt оценивает стоимость Флорентина в 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 13 матчей, в которых отметился одним голом.
Напомним, за «Интер Майами» выступают бывшие звезды «Барселоны» Лионель Месси, Серджи Бускетс, Луис Суарес и Жорди Альба.