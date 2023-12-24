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    «Интер Майами» может подписать полузащитника «Оренбурга»

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    Атакующий полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин попал в список трансферных целей «Интер Майами».

    Габриэль Флорентин
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    Габриэль Флорентин

    В переходе 24-летнего аргентинца заинтересован главный тренер «Интера» Херардо Мартино, сообщает журналист Уриэль Лугт.

    Источник утверждает, что клуб МЛС в ближайшее время сделает «Оренбургу» предложение по Флорентину.

    Transfermarkt оценивает стоимость Флорентина в 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 13 матчей, в которых отметился одним голом.

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