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    Клопп: Я не уверен, что в таком матче, как с «Арсеналом», вообще нужна ротация

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ливерпуль Арсенал
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ротации состава перед предстоящим матчем Кубка Англии с «Арсеналом».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Я точно не уверен, но кажется, в первой половине сезона у нас была большая ротация состава. И не потому, что мы смелые для такого шага. Мы просто думали, что парни с этим справятся. На самом деле, я не уверен даже, что в таком матче, как с "Арсеналом", вообще нужна ротация.

    У нас есть игроки, мы выставим сильную команду. Будет ли это выглядеть как ротация, я не знаю. У нас есть шест дней между играми. Мы играли первого числа, с "Арсеналом" встретимся седьмого. В ротации нет большой необходимости», — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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