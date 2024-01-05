Клопп: Я не уверен, что в таком матче, как с «Арсеналом», вообще нужна ротация

Главный тренервысказался о ротации состава перед предстоящим матчем Кубка Англии с

«Я точно не уверен, но кажется, в первой половине сезона у нас была большая ротация состава. И не потому, что мы смелые для такого шага. Мы просто думали, что парни с этим справятся. На самом деле, я не уверен даже, что в таком матче, как с "Арсеналом", вообще нужна ротация.

У нас есть игроки, мы выставим сильную команду. Будет ли это выглядеть как ротация, я не знаю. У нас есть шест дней между играми. Мы играли первого числа, с "Арсеналом" встретимся седьмого. В ротации нет большой необходимости», — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что «мерсисайцы» сыграют против «Арсенала» в рамках 3-го раунда Кубка Англии 7-го января в 19:30 мск.