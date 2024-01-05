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    Бывший игрок ПСЖ: Бензема сожалеет о переходе в «Аль-Иттихад», он потерял себя

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    Экс-футболист ПСЖ Жан-Мишель Ларке поделился мнением об игре Карима Бензема в «Аль-Иттихаде».

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Бензема сожалеет об этом. Конечно, каждый делает то, что хочет, но важно было добиться успеха. Помню, он выразил желание завершить карьеру в "Реале". У него была возможность.

    Он мог остановиться, выйдя через парадную дверь, после того, как завоевал несколько титулов и получил "Золотой мяч". Он потерял себя, присоединившись к искусственному чемпионату.

    Иногда я смотрю матчи Саудовской Аравии, и у него больше нет тех ног. Закат карьеры — ужасная вещь. Это проигранная битва. У него больше нет желания.

    Это проигранная битва, и я чувствую, что он мог бы уйти на высоком уровне. Но он этого не сделал, очень жаль. Провести ещё один год в "Реале" или уйти на пенсию в тот момент тоже было бы скучно», — приводит слова Ларке AS.

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    • В нынешнем сезоне Бензема провел 11 матчей за «Аль-Иттихад», забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

    Ранее сообщалось о том, что Бензема по неизвестным причинам уехал из Саудовской Аравии.

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