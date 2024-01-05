Бывший игрок ПСЖ: Бензема сожалеет о переходе в «Аль-Иттихад», он потерял себя

Экс-футболистподелился мнением об игре

«Бензема сожалеет об этом. Конечно, каждый делает то, что хочет, но важно было добиться успеха. Помню, он выразил желание завершить карьеру в "Реале". У него была возможность.

Он мог остановиться, выйдя через парадную дверь, после того, как завоевал несколько титулов и получил "Золотой мяч". Он потерял себя, присоединившись к искусственному чемпионату.

Иногда я смотрю матчи Саудовской Аравии, и у него больше нет тех ног. Закат карьеры — ужасная вещь. Это проигранная битва. У него больше нет желания.

Это проигранная битва, и я чувствую, что он мог бы уйти на высоком уровне. Но он этого не сделал, очень жаль. Провести ещё один год в "Реале" или уйти на пенсию в тот момент тоже было бы скучно», — приводит слова Ларке AS.

В нынешнем сезоне Бензема провел 11 матчей за «Аль-Иттихад», забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что Бензема по неизвестным причинам уехал из Саудовской Аравии.