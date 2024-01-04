Агент Бальбуэна: Фабиан не перейдет в «Байю»

Агусти Параха, представляющий интересы защитника «Динамо», сообщил, что его клиент даже не рассматривает предложение бразильского клуба «Баия».

«Возможный трансфер Бальбуэны в "Баию"? Нет никаких шансов, что это случится. Он очень хорошо себя чувствует в "Динамо". Вы с большей вероятностью примете приглашение на ужин, чем Фабиан Бальбуэна сыграет в "Баие", ха-ха», — сказал Параха СМИ.

Напомним, что несколько дней назад прошла информация об интересе «Байя» к парагвайскому защитнику и то, что она ведет активные переговоры с московским «Динамо».

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В этом сезоне Бальбуэна провел за «бело-голубых» 15 матчей и в некоторых выводил на поле команду с капитанской повязкой.