Агент Бальбуэна: Фабиан не перейдет в «Байю»

Фабиан Бальбуэна Фото: globallookpress.com
«Возможный трансфер Бальбуэны в "Баию"? Нет никаких шансов, что это случится. Он очень хорошо себя чувствует в "Динамо". Вы с большей вероятностью примете приглашение на ужин, чем Фабиан Бальбуэна сыграет в "Баие", ха-ха», — сказал Параха СМИ.
Напомним, что несколько дней назад прошла информация об интересе «Байя» к парагвайскому защитнику и то, что она ведет активные переговоры с московским «Динамо».
В этом сезоне Бальбуэна провел за «бело-голубых» 15 матчей и в некоторых выводил на поле команду с капитанской повязкой.