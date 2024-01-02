«Хетафе» — «Райо Вальекано»: счет матча 0:2 (0:1), обзор голов

В первом матче 19-го тура испанской Ла Лигина своем поле уступилсо счетом 0:2.

На 40-й минуте за две желтые карточки был удален нападающий Хуанми Латаса.

Это здорово облегчило задачу гостям. В конце первого тайма счет открыл форвард «Райо Вальекано» Серхио Камельо.

Он же почти сразу после перерыва оформил дубль с передачи Ранди Нтекья.

А когда на 50-й минуте случилось второе удаление в составе «Хетафе», игра была окончательно сделана. «Отличился» Мэйсон Гринвуд.

Примера. 19-й тур. Хетафе — Райо Вальекано 0:2 (0:1, 0:1) Голы: 0:1 — 45 Камельо, 0:2 — 47 Камельо«Хетафе» Сория, Суарес (Альдерете, 69), Джене (Митрович, 77), Альварес (Аленья, 69), Рико, Максимович, Милья (Унал, 69), Гринвуд, Майораль, Латаса, Мата (Кармона, 57)«Райо Вальекано» Димитриевски, Балиу, Лежен, Аридане, Эспино (Чаваррия, 46), Паласон, Унаи Лопес (Сисс, 57), Оскар Валентин, Кике Перес (Нтека, 46), Камельо (Фалькао, 75), Де Фрутос (Бебе, 86)Предупреждения: Эспино (4), Джене (19), Латаса (23), Кике Перес (38), Мата (54), Суарес (69), Альдерете (82), Сисс (90)Удаления: Латаса (40), Гринвуд (50), Суарес (70)

У «Хетафе» осталось 26 очков, он пока восьмой.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Райо Вальекано» (23) — 11-й.