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    Артета после поражения от «Фулхэма»: «Арсеналу» нужна перезагрузка

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в 20-м туре чемпионата Англии.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «После такого нам точно понадобится перезагрузка, потому что мы будем переваривать это несколько дней. Игра против "Вест Хэма" (0:2) ощущалась совершенно иначе, поскольку после нее можно было двигаться дальше, такое может случаться.

    А то, что произошло сегодня, не может повториться. Если так выступать, то никогда не получишь шанса оказаться там, где мы хотим быть.

    Этот матч мог бы стать прекрасным способом завершить год на вершине в таблице лиги. В этом разница, нужно найти баланс. Это мог быть лучший день, а из-за поражения он может быть даже худшим, но мы должны посмотреть на себя в зеркало, потому что сегодня была наша худшая игра в этом сезоне, это точно.

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    • Нам нужно прибавлять. Мы хотим побеждать в матчах, и нам с игроками надо прибавлять, чтобы делать это — чтобы после 20 матчей в чемпионате у нас был шанс стать лучшими в лиге с этими игроками. Они действительно хороши, и мы намерены продолжать дальше вместе с ними», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба «канониров».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ поле 20 туров.

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