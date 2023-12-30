Мойес: Я уверен, что вопрос с продлением контракта будет решен в свое время

Главный тренервысказался о своем будущем в лондонском коллективе.

«Я очень доволен атмосферой, в которой работаю здесь. Мне нравится работать в клубе, здесь все действительно поддерживают и помогают мне. У меня отличная команда игроков, мы ее создали за четыре года. Мы прошли путь от самого низа до верха. И если мы сможем продолжать в том же духе, это будет здорово.

Я уверен, что вопрос с продлением контракта будет решен в свое время», — цитирует Мойеса Sky Sports.

В настоящий момент «Вест Хэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.