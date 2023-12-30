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    Артем Галоян стал игроком «Акрона»

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    Полузащитник Артур Галоян переходит в тольяттинский «Акрон».

    Артур Галоян
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    Артур Галоян

    «Между футбольными клубами "Балтика" и "Акрон" достигнута договорённость о трансфере Артура Галояна. Клуб из Тольятти выкупает права на футболиста. Галоян стал балтийцем этим летом. За первую часть сезона принял участие в 23 встречах, в которых отметился двумя результативными баллами. Мы благодарим Артура за работу и желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — говорится в сообщении на официальном сайте «Балтики».

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    24-летний Артур Галоян летом перешел в «Балтику» из владикавказской «Алании». Сыграл за нее 16 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча. Также он выступал за московские «Велес» и «Торпедо». На Transfermarkt его цена равна € 1 млн.

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