Колосков: Знаний и опыта у Слуцкого достаточно, чтобы хорошо работать в Китае

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)высказался относительно назначенияв китайский

«Навыки, которые сейчас есть у Слуцкого, никуда не денутся. Все-таки футбол развивается не так интенсивно, как плавание и легкая атлетика. Знаний и опыта у Слуцкого достаточно, чтобы хорошо работать в Китае. Я вообще не понимаю, за что его критикуют. Но не думаю, что работа в Китае даст ему что-то новое. Там он заново зарядится и вернется в Россию», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

После 30 туров «Шанхай Шэньхуа» идет пятым в таблице чемпионата Китая, набрав 52 очка.

Ранее Слуцкий возглавлял казанский «Рубин».