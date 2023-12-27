Аленичев: Мне было бы в кайф смотреть Суперлигу

Бывший главный тренер «Спартака»высказался о возможном запуске европейской

В четверг, 21 декабря, суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

«Во‑первых, эти споры не приносят никому пользы. С одной стороны: представьте себе Суперлигу — какие там команды будут играть! Это же сумасшествие какое‑то! Мне было бы в кайф! Я бы с утра до вечера смотрел эти игры.

Но, с другой стороны — это опять будет скандал: здесь Суперлига, а у нас свой чемпионат.

На данный момент я бы ничего не менял. Не создавал бы никакую Суперлигу. Есть чемпионаты. Всё оставить так, как есть. Создание Суперлиги может привести к взрыву в футболе», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».