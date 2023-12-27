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    Аленичев: Мне было бы в кайф смотреть Суперлигу

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном запуске европейской Суперлиги.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    В четверг, 21 декабря, суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

    «Во‑первых, эти споры не приносят никому пользы. С одной стороны: представьте себе Суперлигу — какие там команды будут играть! Это же сумасшествие какое‑то! Мне было бы в кайф! Я бы с утра до вечера смотрел эти игры.

    Но, с другой стороны — это опять будет скандал: здесь Суперлига, а у нас свой чемпионат.

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    • На данный момент я бы ничего не менял. Не создавал бы никакую Суперлигу. Есть чемпионаты. Всё оставить так, как есть. Создание Суперлиги может привести к взрыву в футболе», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

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