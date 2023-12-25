«Спартак» объявил о возрождении второй команды

Московский «Спартак» сообщил о возрождении второй команды, которая со следующего сезона будет выступать во Второй лиге.

«Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников Академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол.

Проект "Спартак-2" был создан в 2013 году и помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм.

Возвращение второй команды — часть долгосрочной стратегии компании "ЛУКОЙЛ" по развитию клубной инфраструктуры. Ранее было объявлено о планах масштабного обновления территории в Сокольниках, где "Спартак-2" проводил свои домашние матчи», — говорится в заявлении красно-белых.