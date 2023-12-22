Эмери: Мы очень сильны дома, потому что очень требовательны

Главный тренервысказался о победной серии команды в домашних матчах английской Премьер-лиги.

«Я думаю, что больше никогда в своей карьере не добьюсь такого количества побед подряд. Мы делаем это сейчас, и я верю в игроков, верю в наш путь. Мы заслуживаем этого. Мы очень сильны дома, потому что очень требовательны, и нам очень помогают наши болельщики.

Будет очень сложно продлить серию. Мы должны наслаждаться моментом и сделать всё возможное, чтобы разделить радость с нашими болельщиками после матча», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

Напомним, что «Астон Вилла» выиграла уже 15 матчей подряд на своем поле в рамках английской Премьер-лиги. Счет начался еще в прошлом сезоне.

После 17-и туров «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 38-ю очками в активе. Команда отстает от 1-й позиции лишь на один балл.