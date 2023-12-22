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    Эмери: Мы очень сильны дома, потому что очень требовательны

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победной серии команды в домашних матчах английской Премьер-лиги.

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    «Я думаю, что больше никогда в своей карьере не добьюсь такого количества побед подряд. Мы делаем это сейчас, и я верю в игроков, верю в наш путь. Мы заслуживаем этого. Мы очень сильны дома, потому что очень требовательны, и нам очень помогают наши болельщики.

    Будет очень сложно продлить серию. Мы должны наслаждаться моментом и сделать всё возможное, чтобы разделить радость с нашими болельщиками после матча», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

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    • Напомним, что «Астон Вилла» выиграла уже 15 матчей подряд на своем поле в рамках английской Премьер-лиги. Счет начался еще в прошлом сезоне.

    После 17-и туров «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 38-ю очками в активе. Команда отстает от 1-й позиции лишь на один балл.

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