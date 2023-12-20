Действующий чемпион Испании «Барселона» дома сыграет с «Альмерией» в рамках 18-го тура Ла Лиги. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

«Барселона» набрала 35 очков в 17-ти матчах, что позволяет ей занимать текущую четвертую строчку в турнирной таблице. На счету каталонцев 10 побед, 5 ничьих и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 31:19.

Подопечные Хави не могут победить соперника на протяжении трех матчей подряд во всех турнирах. Сначала «Барселона» уступила набравшей ход «Жироне» (2:4), далее проиграла в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов «Антверпену» (2:3), а в крайнем туре Ла Лиги не справилась с «Валенсией» (1:1).

В составе «Барселоны» по-прежнему отсутствует целый ряд игроков основного состава, включая первого номера Тер Штегена, а также Гави, Педри, Де Йонга и Алонсо.

«Альмерия»

Клуб из одноименного города является главный аутсайдером текущего сезона Ла Лиги, с 5-ю очками расположившись на последнем 20-м месте в турнирной таблице по итогам 17-ти туров.

На счету «Альмерии» 5 ничьих, 12 поражений и ни одной победы. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 17:39.

В крайнем туре Ла Лиги подопечные Гаритано смогли добыть одно очко, сыграв в нулевую ничью с «Мальоркой». Ранее «Альмерия» проиграла 6 из 7-ми последних матчей в чемпионате, а также завершила выступление в Кубке Испании, проиграв на стадии 1/32 финала клубу «Барбастро» (0:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги команды обменялись домашними победами — 2:0 в Барселоне и 1:0 в Альмерии. Всего в 10-ти последних матчах на счету каталонцев 9 побед, «красно-белые» выиграли лишь раз.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Альмерия» с коэффициентом 1.93.