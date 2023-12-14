Зриньски — Астон Вилла
Последний матч между собой: Астон Вилла — Зриньски 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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Прогноз на матч
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зриньски» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Астон Вилла»).
Трансляция
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