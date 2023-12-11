«Барселона» — «Жирона»: счет матча 2:4 (1:2), обзор голов

В центральном матче 16-го тура испанской Примерына своем поле уступиласо счетом 2:4.

На 12-й минуте счет открыл украинский форвард гостей Артем Довбик с передачи своего соотечественника Виктора Цыганкова.

Спустя семь минут Роберт Левандовски сравнял счет, ему ассистировал Рафинья.

В конце первого тайма «Жирону» снова вывел вперед Мигель Гутьеррес.

На 80-й минуте Валери с передачи ветерана Кристиана Стуани сделал счет 3:1 в пользу гостей.

«Барселона» смогла ответить лишь голом престижа на 90+2 минуте в исполнении Илкая Гюндогана.

А на последних секундах матча Кристиан Стуани забил четвертый гол «Жироны».

Футбол. Испания. Примера Барселона — Жирона 2:4 Голы: 0:1 Артем Довбик (12'), 1:1 Роберт Левандовски (19'), 1:2 Мигель Гутьеррес (40'), 1:3 Валери Фернандес (80'), 2:3 Илкай Гюндоган (90 + 2'), 2:4 Кристиан Стуани (90 + 5') Барселона: Игнасио Пенья, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен (Алекс Бальде, 65'), Жоау Канселу, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Педри (Фермин Лопес, 80'), Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 65'), Роберт Левандовски, Жоау Фелиш (Ламин Ямал, 65') Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Ян Коуту (Валери Фернандес, 78'), Дейли Блинд, Давид Лопес, Эрик Гарсия, Виктор Цыганков (Порту Кристиан, 78'), Алейш Гарсия, Иван Мартин (Jhon Elmer Solis, 87'), Артем Довбик (Кристиан Стуани, 73'), Савио Предупреждения: Дейли Блинд (64'), Кристиан Стуани (90 + 6')

После этой победы «Жирона» снова вышла на первую строчку в Ла Лиге с 41 очком.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» с 34 очками пока на четвертом месте.