ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»Возвращение «Энджбола». Сон и Ришарлисон растерзали истощенный «Ньюкасл»
  • 01:00
    • «Жирона» обыграла «Барселону» в гостях и вернула себе лидерство в Примере
  • 00:46
    • «Рома» с двумя удалениями сыграла с «Фиорентиной» вничью
  • 21:43
    • «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА и ушел на зимний перерыв лидером РПЛ
  • 21:26
    • «Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл», у Ришарлисона — дубль
  • 00:46
    • «Лорьян» уступил дома «Марселю» в результативном матче
    Все новости спорта

    «Жирона» обыграла «Барселону» в гостях и вернула себе лидерство в Примере

    «Барселона» — «Жирона»: счет матча 2:4 (1:2), обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Жирона
    В центральном матче 16-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле уступила «Жироне» со счетом 2:4.

    Артем Довбик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Довбик

    На 12-й минуте счет открыл украинский форвард гостей Артем Довбик с передачи своего соотечественника Виктора Цыганкова.

    Спустя семь минут Роберт Левандовски сравнял счет, ему ассистировал Рафинья.

    В конце первого тайма «Жирону» снова вывел вперед Мигель Гутьеррес.

    На 80-й минуте Валери с передачи ветерана Кристиана Стуани сделал счет 3:1 в пользу гостей.

    «Барселона» смогла ответить лишь голом престижа на 90+2 минуте в исполнении Илкая Гюндогана.

    А на последних секундах матча Кристиан Стуани забил четвертый гол «Жироны».

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Жирона 2:4
    Голы: 0:1 Артем Довбик (12'), 1:1 Роберт Левандовски (19'), 1:2 Мигель Гутьеррес (40'), 1:3 Валери Фернандес (80'), 2:3 Илкай Гюндоган (90 + 2'), 2:4 Кристиан Стуани (90 + 5') Барселона: Игнасио Пенья, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен (Алекс Бальде, 65'), Жоау Канселу, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Педри (Фермин Лопес, 80'), Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 65'), Роберт Левандовски, Жоау Фелиш (Ламин Ямал, 65') Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Ян Коуту (Валери Фернандес, 78'), Дейли Блинд, Давид Лопес, Эрик Гарсия, Виктор Цыганков (Порту Кристиан, 78'), Алейш Гарсия, Иван Мартин (Jhon Elmer Solis, 87'), Артем Довбик (Кристиан Стуани, 73'), Савио Предупреждения: Дейли Блинд (64'), Кристиан Стуани (90 + 6')

    После этой победы «Жирона» снова вышла на первую строчку в Ла Лиге с 41 очком.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» с 34 очками пока на четвертом месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Айлендерс» решатся еще на один безумный матч дома
  • «Айлендерс» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 3.48
    •
  • Командам не удастся выявить сильнейшего
  • «Кальяри» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Портсмут» и «Болтон» порадуют голами, а «Кальяри» и «Райо Вальекано» не проиграют дома
  • Экспресс дня 11 декабря. Прогноз и ставки
  • 3.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.97
  • Прогноз на матч Портсмут — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Тенерифе — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Эмполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры