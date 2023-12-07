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    Уткин о стычке Абаскаля и Бериши: Не стоит привносить в футбол ценности из «Слова пацана»

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал стычку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    В первом тайме Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки запасных «Спартака», прыгнув ногами в сторону Абаскаля. Главный тренер красно-белых повалил албанца, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша по итогам эпизода получил желтую карточку.

    «Нельзя не обсудить подкат Бериши в техническую зону "Спартака". А что если бы "Спартак" так подкатился в техническую зону "Ахмата"? Уехал бы он со стадиона или нет? Вся ли команда бросилась бы защищать своего тренера? Главное, что никто из спартаковцев этого не сделал, никому это не приходило в голову. А Берише пришло.

    Абаскалю показали красную карточку, а Берише — желтую. Для разбирательств существует КДК. Я думаю, что Абаскаль просто растерялся. Он извинился перед футболом за свои действия. А если все вопрошают, почему игроки "Спартака" не бросились защищать своего тренера, то тогда Абаскаль прав.

    Сейчас очень подробно обсуждается, как влияет на российское общество сериал "Слово пацана". Мне кажется привносить условные ценности из "Слова пацана" в футбол не стоит.

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    Мне кажется, что Абаскаль не заслуживает дисквалификации, потому что в этой ситуации невозможно представить, как можно было бы вести себя правильно.

    Говорят: не место такому человеку в "Спартаке", потому что нужно контролировать эмоции. А если бы он этого не сделал? Все бы говорили: неженкам не место в Спартаке», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Напомним, в РФС назвали достаточным наказание Бериши за прыжок в сторону Абаскаля.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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