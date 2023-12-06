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    • Абаскаль принес извинения российскому футболу за стычку с Беришей
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    Абаскаль принес извинения российскому футболу за стычку с Беришей

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о стычке с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    В первом тайме Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки запасных «Спартака», прыгнув ногами в сторону Абаскаля. Главный тренер красно-белых повалил албанца, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша по итогам эпизода получил желтую карточку.

    «Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален.

    Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону.

    Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция.

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    • Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба "Спартак-Москва" и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба «Спартака».

    Напомним, в РФС назвали достаточным наказание Бериши за прыжок в сторону Абаскаля.

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