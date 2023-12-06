Абаскаль принес извинения российскому футболу за стычку с Беришей

Главный тренер «Спартака»высказался о стычке с полузащитником «Ахмата»

В первом тайме Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки запасных «Спартака», прыгнув ногами в сторону Абаскаля. Главный тренер красно-белых повалил албанца, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша по итогам эпизода получил желтую карточку.

«Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален.

Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону.

Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция.

Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба "Спартак-Москва" и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба «Спартака».

Напомним, в РФС назвали достаточным наказание Бериши за прыжок в сторону Абаскаля.