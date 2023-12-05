В РФС назвали достаточным наказание Бериши за прыжок в сторону Абаскаля

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС)прокомментировал стычку главного тренера «Спартака»с полузащитником «Ахмата»

В первом тайме Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки запасных «Спартака», прыгнув ногами в сторону Абаскаля. Главный тренер красно-белых повалил албанца, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша по итогам эпизода получил желтую карточку.

«Почему Бериша не удален? Потому что в соответствии с правилами игры резервный судья и Кукуляк приняли решение, что здесь имели место провокационные действия в технической зоне команды соперника — желтая карточка.

Можно сейчас рассуждать, что именно эта ситуация выбивается из ряда таких же и, возможно, это требует большего наказания, но мы говорим о тех правилах и трактовках, которые есть сейчас. А сейчас — это желтая карточка.

КДК уже дал пояснение, что эту историю рассматривать не будет, поскольку судья ее оценил на поле. Если будет жалоба в ЭСК, то ЭСК вынесет свое решение по этому поводу. Но юридических последствий уже не будет.

В данном случае оснований для красной карточки, согласно правилам игры, не было. Если бы он задел тренера или находился бы еще ближе, если бы Абаскалю пришлось сделать какой-то маневр для того, чтобы избежать, то это была бы совершенно другая история», — сказал Каманцев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».