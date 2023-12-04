Лапочкин: Беришу надо было удалять за прыжок в сторону Абаскаля

Бывший арбитр ФИФАпрокомментировал стычку главного тренера «Спартака»с полузащитником «Ахмата»

В первом тайме Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки запасных «Спартака», прыгнув ногами в сторону Абаскаля. Главный тренер красно-белых повалил албанца, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша по итогам эпизода получил желтую карточку.

«Таких случаев у меня не было. По мне, надо было показывать две красные карточки. В Абаскаля вселился борец, он решил применить борцовский прием. Понятно, что его спровоцировали, это была агрессия со стороны Бериши, он летит и двумя ногами прыгает. По мне, это агрессивное поведение, попытка удара. Это агрессия в отношении Абаскаля.

Почему ему показали желтую? У меня вопрос к резервному арбитру — почему они расценили это как неспортивное поведение. В эту ситуацию обязана была вмешиваться система VАR, у них есть все камеры. Ребята не разобрались.

Может быть, у них были какие‑то ракурсы и они видят расстояние. Мы по этой записи видим, что Бериша пролетел в сантиметрах, возможно, у VAR была камера, где искажается (расстояние), поэтому приняли такое решение», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что КДК РФС не сможет наказать Беришу за прыжок в сторону Абаскаля.