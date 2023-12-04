ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Тоттенхэм»Холанн стреляет вхолостую. Проблемы «Ман Сити» проявились в матче со «Шпорами»
  • 09:07
    • Панарин оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе»
  • 13:14
    • Семшов покинул пост главного тренера «Чайки»
  • 12:46
    • Тер Стегену может потребоваться операция из-за травмы спины
  • 12:04
    • Ренан вернется в «Коринтианс»
  • 11:42
    • СМИ назвали бюджет «Спартака» на ближайшие три года
    Все новости спорта

    Лапочкин: Беришу надо было удалять за прыжок в сторону Абаскаля

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ахмат Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал стычку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.

    Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильермо Абаскаль

    В первом тайме Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки запасных «Спартака», прыгнув ногами в сторону Абаскаля. Главный тренер красно-белых повалил албанца, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша по итогам эпизода получил желтую карточку.

    «Таких случаев у меня не было. По мне, надо было показывать две красные карточки. В Абаскаля вселился борец, он решил применить борцовский прием. Понятно, что его спровоцировали, это была агрессия со стороны Бериши, он летит и двумя ногами прыгает. По мне, это агрессивное поведение, попытка удара. Это агрессия в отношении Абаскаля.

    Почему ему показали желтую? У меня вопрос к резервному арбитру — почему они расценили это как неспортивное поведение. В эту ситуацию обязана была вмешиваться система VАR, у них есть все камеры. Ребята не разобрались.

    Может быть, у них были какие‑то ракурсы и они видят расстояние. Мы по этой записи видим, что Бериша пролетел в сантиметрах, возможно, у VAR была камера, где искажается (расстояние), поэтому приняли такое решение», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что КДК РФС не сможет наказать Беришу за прыжок в сторону Абаскаля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» не так уж и прост
  • «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Аталанта» прервет неудачную серию
  • «Торино» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Сельта» и «Кадис» определить победителя?
  • «Сельта» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Северсталь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры