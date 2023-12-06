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    Семин: «Краснодару» будет сложно выиграть чемпионство

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    Российский тренер Юрий Семин рассказал, чего ждет от матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар»ЦСКА.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Игра начнется 10 декабря в 19:45 мск.

    «Две совершенно равных команды. Сложно что-то предугадать. У нас в чемпионате много равных команд. Команды, находящиеся внизу таблицы, значительно подровнялись к верхним. Но "Краснодар" — лидер. Они лидируют практически весь первый круг. Давит первая строчка на "Краснодар" или не давит мы определимся в конце чемпионата.

    Сейчас идёт борьба. Выигрывать чемпионство очень сложно. Любое давление "Краснодар" должен направить для себя в правильное русло для набора очков. Давление — это очень хорошо: значит, всё время есть мотивация и новые задачи. Что здесь плохого? Я не вижу ничего плохого», — сказал Семин «Чемпионату».

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