Семин: «Краснодару» будет сложно выиграть чемпионство

Российский тренеррассказал, чего ждет от матча 18-го тура чемпионата России

Игра начнется 10 декабря в 19:45 мск.

«Две совершенно равных команды. Сложно что-то предугадать. У нас в чемпионате много равных команд. Команды, находящиеся внизу таблицы, значительно подровнялись к верхним. Но "Краснодар" — лидер. Они лидируют практически весь первый круг. Давит первая строчка на "Краснодар" или не давит мы определимся в конце чемпионата.

Сейчас идёт борьба. Выигрывать чемпионство очень сложно. Любое давление "Краснодар" должен направить для себя в правильное русло для набора очков. Давление — это очень хорошо: значит, всё время есть мотивация и новые задачи. Что здесь плохого? Я не вижу ничего плохого», — сказал Семин «Чемпионату».