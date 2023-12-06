ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сонг ЯдонгЯдонг сразится с Гутьерресом, Смит подерется с Раунтри. Анонс карда UFC Shanghai
  • 13:30
    • Абаскаль принес извинения российскому футболу за стычку с Беришей
  • 13:04
    • «Реал» приготовил новое контрактное предложение для Мбаппе
  • 12:52
    • Президент РПЛ: Есть вопросы по регламенту, нужны определенные изменения
  • 11:42
    • Клаудиньо может вернуться в Бразилию
  • 11:17
    • Фабрицио Романо подтвердил переход Сарагосы в «Баварию»
    Все новости спорта

    Абаскаль: Хотим, чтобы Максименко и Медина сыграли с «Крыльями Советов»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Крылья Советов
    Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что в московском клубе работают над тем, чтобы вратарь красно-белых Александр Максименко и хавбек Хесус Медина приняли участие в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

    Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильермо Абаскаль

    «Максименко сегодня тренировался. У него была простуда, довольно серьёзная. Высокая температура не опускалась. Было непросто, но сейчас он уже поправился.

    Что касается Медины, то у него ситуация очень непростая. Сейчас он тоже начал работать. В обоих случаях постараемся, чтобы игроки были готовы к игре», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

    Красно-белые сыграют с «Крыльями Советов» 9 декабря. Встреча начнется в 14:00 мск.

    После 17 туров РПЛ «Спартак» идет на седьмом месте, набрав 27 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голепад в Манчестере закончится победой хозяев?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Манчестер Сити» не потеряет очки с «Астон Виллой»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сколько «Ливерпуль» забьет «Шеффилд Юнайтед»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетико Асторга — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  7.25
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Завтра в 23:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры