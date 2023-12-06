Абаскаль: Хотим, чтобы Максименко и Медина сыграли с «Крыльями Советов»

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
«Максименко сегодня тренировался. У него была простуда, довольно серьёзная. Высокая температура не опускалась. Было непросто, но сейчас он уже поправился.
Что касается Медины, то у него ситуация очень непростая. Сейчас он тоже начал работать. В обоих случаях постараемся, чтобы игроки были готовы к игре», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».
Красно-белые сыграют с «Крыльями Советов» 9 декабря. Встреча начнется в 14:00 мск.
После 17 туров РПЛ «Спартак» идет на седьмом месте, набрав 27 очков.