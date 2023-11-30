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    «Ренн» разгромил «Маккаби» и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

    «Маккаби» — «Ренн»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Франции Ренн Маккаби Хф
    В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» на выезде разобрался с «Маккаби» со счетом 2:0.

    «Ренн»
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    «Ренн»

    Авторами точных ударов в этой игре стали Мартин Террье, Амин Гуири и Фабиан Ридер.

    Футбол. Лига Европы. Группа F
    Маккаби Хф — Ренн 0:3
    Голы: 0:1 Мартен Терье (29'), 0:2 Амин Гуири (48'), 0:3 Фабиан Ридер (90 + 3') Маккаби Хф: Шариф Кеуф, Маор Кандил, Лоренцо Шимич (Пьер Корню, 61'), Абдулайе Сек, Рами Гершон, Махмуд Джабер, Мануэл Кафумана, Тьяронн Чери, Дин Дэвид, Францди Пьерро (Илай Хаяй, 72'), Суф Подгоряну (Анан Халаили, 46') Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер (Mahamadou Nagida, 62'), Лоранс Ассиньон, Артур Теате, Варме Омари, Кристофер Ву, Мартен Терье, Энцо Ле Фе (Батист Сантамария, 62'), Неманья Матич (Людовик Блас, 81'), Бертуг Озгюр Йылдырым (Дезире Дуэ, 71'), Амин Гуири (Фабиан Ридер, 62') Предупреждения: Лоренцо Шимич (16'), Пьер Корню (62'), Маор Кандил (85'), Людовик Блас (85')

    Таким образом, «Ренн» набрал 12 очков, идет на первом месте и обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы. У «Маккаби» 1 пункт и последняя строчка.

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