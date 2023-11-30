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    Чукарички — Ференцварош смотреть онлайн

    30.11.2023 в 23:00 начнется матч в группе F Лиги конференций Чукарички — Ференцварош

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    В 23:00 30.11.2023 Чукарички и Ференцварош начнут матч в группе F Лиги конференций.

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    Чукарички — Ференцварош

    Последний матч между собой: Ференцварош — Чукарички 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чукарички» — «Ференцварош» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ференцварош»).

    Трансляция

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