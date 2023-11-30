В четверг, 30 ноября сербский клуб «Чукарички» на нейтральном поле примет венгерский «Ференцварош». Это будет матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Чукарички» — «Ференцварош»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Чукарички»

«Чукарички» фактически лишились шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. Клуб проиграл все матчи и без очков замыкает группу F.

Сначла «Чукарички» смазали старт в основной сетке, проиграв «Ференцварошу» (1:3). Была и неудачная игра против «Генка» (0:2). В третьем туре сербский коллектив потерпел крупное поражение в поединке против «Фиорентины» (0:6). И вот новое фиаско сербского коллектива в матче с «Фиорентиной» (0:1).

Коэффициенты матча Чукарички — Ференцварош 1X2Новым игрокам 5.504.501.58Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

Параллельно «Чукарички» играют в чемпионате Сербии. В 16-м туре команда выиграла у команды «Раднички» Н (2:0). В турнирной таблице «Чукарички» идут на 7-м месте с 20 набранными очками.

«Ференцварош»

В Лиге конференций венгерский клуб заработал 6 очков и занимает вторую строчку в квартете. Сначала была победа над сербским «Чукарички» (3:1), а затем «Ференцварош» дважды обменялся голами с «Фиорентиной» (2:2). Также венгры сыграли вничью с «Генком» (1:1).

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» занимает 2 место с активом в 26 баллов. Команда одержала победы в 8 матчах, 2 встречи сыграли вничью и три игры проиграли.

В 14-м туре чемпионата Польши «Ференцварош» добился ничьей в матче с «Академией Пушкаша» (1:1).

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры уверены в успех венгерской команды. На победу «Чукарички» в этой встрече можно поставить за 5.15, ничью оценивают в 4.33, а победу «Ференцвароша» за 1.58.

Прогноз: «Ференцварош» вполне способен еще раз уничтожить своего соперника, чтобы сохранить место в топ-2.

Ставка: Фора «Ференцвароша» (-1) с коэффициентом 1.92.

Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.89.