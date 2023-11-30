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    «Ференцварош» увезет победу из Сербии?

    «Чукарички» — «Ференцварош». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет F, 30 ноября 2023 года

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    «Ференцварош» — «Генк»
    В четверг, 30 ноября сербский клуб «Чукарички» на нейтральном поле примет венгерский «Ференцварош». Это будет матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Чукарички» — «Ференцварош»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 30 Ноября 2023 года
    Чукарички
  • Белград
    •  Чукарички 23:00 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
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    «Чукарички»

    «Чукарички» фактически лишились шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. Клуб проиграл все матчи и без очков замыкает группу F.

    Сначла «Чукарички» смазали старт в основной сетке, проиграв «Ференцварошу» (1:3). Была и неудачная игра против «Генка» (0:2). В третьем туре сербский коллектив потерпел крупное поражение в поединке против «Фиорентины» (0:6). И вот новое фиаско сербского коллектива в матче с «Фиорентиной» (0:1).

    Коэффициенты матча Чукарички — Ференцварош

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    Все прогнозы на Лигу конференций

    Параллельно «Чукарички» играют в чемпионате Сербии. В 16-м туре команда выиграла у команды «Раднички» Н (2:0). В турнирной таблице «Чукарички» идут на 7-м месте с 20 набранными очками.

    «Ференцварош»

    В Лиге конференций венгерский клуб заработал 6 очков и занимает вторую строчку в квартете. Сначала была победа над сербским «Чукарички» (3:1), а затем «Ференцварош» дважды обменялся голами с «Фиорентиной» (2:2). Также венгры сыграли вничью с «Генком» (1:1).

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    • В чемпионате Венгрии «Ференцварош» занимает 2 место с активом в 26 баллов. Команда одержала победы в 8 матчах, 2 встречи сыграли вничью и три игры проиграли.

    В 14-м туре чемпионата Польши «Ференцварош» добился ничьей в матче с «Академией Пушкаша» (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры уверены в успех венгерской команды. На победу «Чукарички» в этой встрече можно поставить за 5.15, ничью оценивают в 4.33, а победу «Ференцвароша» за 1.58.

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    Прогноз: «Ференцварош» вполне способен еще раз уничтожить своего соперника, чтобы сохранить место в топ-2.

    Ставка: Фора «Ференцвароша» (-1) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.89.

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    «Чукарички» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. «Ференцварош» увезет победу из Сербии?
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