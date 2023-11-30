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    «Бетис» в гостях уступил «Спарте»

    «Спарта» — «Бетис»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В 5-м туре группового этапа Лиги Европы «Бетис» встречался со «Спартой». Матч прошел в Праге. Хозяева победили со счетом 1:0.

    «Бетис»
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    «Бетис»

    В первом тайме команды голов не забили. Исход противостояния на 54-й минуте решил Лукаш Гараслин. Ему ассистировал Ян Кухта.

    Футбол. Лига Европы. Группа C
    Спарта П — Бетис 1:0
    Гол: 1:0 Лукаш Гараслин (54') Спарта П: Петер Виндаль-Йенсен, Мартин Витик, Филип Панак, Ярослав Зелены, Ладислав Крейчи, Казим Лячи, Каан Кайринен (Давид Павелка, 89'), Велько Бирманчевич (Лукаш Садилек, 82'), Лукаш Гараслин (Якуб Пешек, 74'), Ян Кухта (Виктор Олатунджи, 82'), Анхело Пресиадо Бетис: Руи Силва, Абнер Винисиус (Хуан Миранда, 84'), Херман Песселья, Андрес Гуардадо (Виллиан Жозе, 84'), Родригес Гидо, Марк Рока, Борха Иглесиас, Абде Эззальзули (Айосе Перес, 70'), Набиль Фекир (Иско, 46'), Ассане Диао (Луис Энрике, 76'), Айтор Руйбаль Предупреждения: Айтор Руйбаль (22'), Велько Бирманчевич (38'), Херман Песселья (70'), Хуан Миранда (88'), Родригес Гидо (90 + 2')

    «Бетис» с 9 очками лидирует в группе С.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Спарта» (7) находится на третьем месте.

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