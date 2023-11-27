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    Хави: В последнее время дела идут не так, как бы нам хотелось, но мы на правильном пути

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о последних результатах команды перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

    Хави
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    Хави

    «Мы играем дома. Нам необходима поддержка болельщиков. Надеюсь, нас ждет волшебный вечер. В последнее время дела идут не так, как бы нам хотелось, но мы на правильном пути и верим в то, что делаем.

    Завтра есть прекрасная возможность выйти в плей-офф после пяти матчей в группе. Это может быть поворотный момент.

    В "Барселоне" всегда многое поставлено на карту. Важна каждая игра. Со мной все в порядке, я полон энергии и оптимизма. Я веду эту команду за собой и верю в своих футболистов. Абсолютно доверяю им и моему штабу. А критики не избежать», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

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    • Матч между «Барселоной» и «Порту» состоится 28-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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