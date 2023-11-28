«Барселона»
«Барселона» еще не обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Но в предстоящей встрече команда может решить все вопросы. Каталонскому клубу нужно одержать победу на своем поле.
Сине-гранатовые находятся не в лучшей форме. В Ла Лиге «Барселона» находится лишь на 4-м месте. Из-за постоянной ротации результаты команды ухудшились.
Коэффициенты матча Барселона — Порту
У «Барселоны» есть кадровые проблемы. Травмированы тер Штеген, Ромеу, Гави. В атаке есть вопросы к Левандовскому. Результативность поляка в нынешнем сезоне оставляет желать лучшего.
Поражение от «Шахтера» в 4-м туре шокировало фанатов «Барселоны». Клуб набрал 9 очков в четырех встречах. Каталонцы постараются реабилитироваться в ближайшей игре с «Порту».
«Порту»
«Порту» хорошо проводит нынешний сезон в Лиге чемпионов. На групповом этапе клуб выиграл три встречи из четырех. Шансы пробиться в плей-офф очень высоки.
«Драконы» из восьми последних игр выиграли семь. Команда находится в хорошей форме. Неплохо «Порту» выглядит и в чемпионате Португалии. Отставание от лидирующих «Бенфики» и «Спортинга» составляет всего три очка.
В предстоящей встрече гости рассчитывают в атаке на нападающего Эванилсона. Футболист отлично смотрится в передней линии. В его активе уже четыре забитых гола.
«Порту» в родных стенах дал бой «Барселоне», но проиграл. На «Камп Ноу» будет сложнее, однако гостей нельзя недооценивать. Болельщики ждут интересный футбол. Команды вряд ли станут закрываться в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» можно поставить за 1.52. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.50. Ничья оценена — в 4.70.
Можно сделать ставку на то, что забьют обе команды, за 1.90.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше двух голов за 1.87.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Барселона» — «Порту» за 6.89.