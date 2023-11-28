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    На «Камп Ноу» команды не станут отсиживаться в обороне

    «Барселона» — «Порту». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол 28 ноября 2023 года

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    Роберт Левандовский
    28 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Барселона» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 28 Ноября 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Порту Порту
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    «Барселона»

    «Барселона» еще не обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Но в предстоящей встрече команда может решить все вопросы. Каталонскому клубу нужно одержать победу на своем поле.

    Сине-гранатовые находятся не в лучшей форме. В Ла Лиге «Барселона» находится лишь на 4-м месте. Из-за постоянной ротации результаты команды ухудшились.

    Коэффициенты матча Барселона — Порту

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  • 1.524.506.40Бонус$9500
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    У «Барселоны» есть кадровые проблемы. Травмированы тер Штеген, Ромеу, Гави. В атаке есть вопросы к Левандовскому. Результативность поляка в нынешнем сезоне оставляет желать лучшего.

    Все прогнозы на футбол

    Поражение от «Шахтера» в 4-м туре шокировало фанатов «Барселоны». Клуб набрал 9 очков в четырех встречах. Каталонцы постараются реабилитироваться в ближайшей игре с «Порту».

    «Порту»

    «Порту» хорошо проводит нынешний сезон в Лиге чемпионов. На групповом этапе клуб выиграл три встречи из четырех. Шансы пробиться в плей-офф очень высоки.

    «Драконы» из восьми последних игр выиграли семь. Команда находится в хорошей форме. Неплохо «Порту» выглядит и в чемпионате Португалии. Отставание от лидирующих «Бенфики» и «Спортинга» составляет всего три очка.

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  • 22/11/2023

    • В предстоящей встрече гости рассчитывают в атаке на нападающего Эванилсона. Футболист отлично смотрится в передней линии. В его активе уже четыре забитых гола.

    «Порту» в родных стенах дал бой «Барселоне», но проиграл. На «Камп Ноу» будет сложнее, однако гостей нельзя недооценивать. Болельщики ждут интересный футбол. Команды вряд ли станут закрываться в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» можно поставить за 1.52. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.50. Ничья оценена — в 4.70.

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    Можно сделать ставку на то, что забьют обе команды, за 1.90.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше двух голов за 1.87.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Барселона» — «Порту» за 6.89.

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    «Барселона» — «Порту»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на футбол. На «Камп Ноу» команды не станут отсиживаться в обороне
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