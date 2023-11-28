28 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Барселона» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Барселона»

«Барселона» еще не обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Но в предстоящей встрече команда может решить все вопросы. Каталонскому клубу нужно одержать победу на своем поле.

Сине-гранатовые находятся не в лучшей форме. В Ла Лиге «Барселона» находится лишь на 4-м месте. Из-за постоянной ротации результаты команды ухудшились.

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У «Барселоны» есть кадровые проблемы. Травмированы тер Штеген, Ромеу, Гави. В атаке есть вопросы к Левандовскому. Результативность поляка в нынешнем сезоне оставляет желать лучшего.

Все прогнозы на футбол

Поражение от «Шахтера» в 4-м туре шокировало фанатов «Барселоны». Клуб набрал 9 очков в четырех встречах. Каталонцы постараются реабилитироваться в ближайшей игре с «Порту».

«Порту»

«Порту» хорошо проводит нынешний сезон в Лиге чемпионов. На групповом этапе клуб выиграл три встречи из четырех. Шансы пробиться в плей-офф очень высоки.

«Драконы» из восьми последних игр выиграли семь. Команда находится в хорошей форме. Неплохо «Порту» выглядит и в чемпионате Португалии. Отставание от лидирующих «Бенфики» и «Спортинга» составляет всего три очка.

В предстоящей встрече гости рассчитывают в атаке на нападающего Эванилсона. Футболист отлично смотрится в передней линии. В его активе уже четыре забитых гола.

«Порту» в родных стенах дал бой «Барселоне», но проиграл. На «Камп Ноу» будет сложнее, однако гостей нельзя недооценивать. Болельщики ждут интересный футбол. Команды вряд ли станут закрываться в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» можно поставить за 1.52. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.50. Ничья оценена — в 4.70.

Можно сделать ставку на то, что забьют обе команды, за 1.90.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше двух голов за 1.87.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Барселона» — «Порту» за 6.89.